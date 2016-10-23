 Fenerbahçe'de şok kadro dışı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'de şok kadro dışı

    Fenerbahçe'de şok kadro dışı

    Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak 'de Gregory van der Wiel kadro dışı bırakıldı.

    Atiker Konyaspor maçının son çalışmasını bu sabah yapan sarı-lacivertli takımın idmanına Gregory van der Wiel katılmayınca, teknik direktör Dick Advocaat yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Disiplinsizliğe prim tanımayan Advocaat, vatandaşı Wiel'i Konya deplasmanına götürmeme kararı aldı.

    İşte Fenerbahçe'nin 19 kişilik Konya kafilesi:

    Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Salih Uçan, Alper Potuk, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:03
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