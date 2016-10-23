Fenerbahçe'de şok kadro dışı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel kadro dışı bırakıldı.
Atiker Konyaspor maçının son çalışmasını bu sabah yapan sarı-lacivertli takımın idmanına Gregory van der Wiel katılmayınca, teknik direktör Dick Advocaat yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Disiplinsizliğe prim tanımayan Advocaat, vatandaşı Wiel'i Konya deplasmanına götürmeme kararı aldı.
İşte Fenerbahçe'nin 19 kişilik Konya kafilesi:
Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Salih Uçan, Alper Potuk, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:03
- Zarar verdiğim gün giderim
Toplam 30
Yorum
erol azız bşk tek hatası bu sene yapılan transfer polıtıkası gecmıste onumuz kesılmeseydı bugun her alanda acık ara lıderdık azız bsk saysnde
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 33
Yorum
Murat 1 dakika düşünmeden eğer o parayı getirebileceklerse satarım...
- Volkan ‘Şen’ değil
Toplam 7
Yorum
Realist Bu halı saha topçusu Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu etmiş de keyifsizmiş? Kendisine çalım atıp duruyor, gol yok, asist yok, keyifsiz!
Fenerbahçe'de şok kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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