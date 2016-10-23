Fenerbahçe maç saatini bekliyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Konya'ya gidecek.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:34
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Hasan Kalycıoğlu Ahmet Çakar önce çok büyük bir iddiada bulunur, sonra çark eder, sonra da özür diler.
- Quaresma'ya Çin kancası
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bjk1903 manchster cityde leroy sane diye bi oyuncu var yaşı daha 19 ve dinamik.bu paraya satarsak o oyuncuyu almalıyız.Fm dede yıldız adayı
- Muhteşem siftah
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isminiz Sheydayev hepsinden iyi forvet,inanmayan azerbeycan cek cumjuriyeti macini izlesin,adam santrafor,tek basina 90 dakika irerde baski yapti
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