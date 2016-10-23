 Fenerbahçe maç saatini bekliyor – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    maç saatini bekliyor

    Fenerbahçe maç saatini bekliyor

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptığı idmanı, taktik çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

    Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan , saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Konya'ya gidecek.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:34
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