Barcelona fatihi lige döndü!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 72-61 yendi.
Yeşilgiresun Belediyespor, karşılaşmaya Emircan Koşut'un üç sayılık atışıyla başladı. Mücadelenin 8. dakikasında Nunnally'ın atışıyla eşitliği yakalayan Fenerbahçe (13-13), daha sonra Datome ile öne geçti: 15-18. Yeşilgiresun Belediyespor Ledo ile tekrar eşitliği yakalamasıyla ilk çeyrek 18-18'lil eşitle geçildi.
İkinci çeyrekte ilk sayıyı bulan Yeşilgiresun Beyediyespor, üstünlüğü tekrar eline aldı. Farkın açılmasına izin vermeyen Fenerbahçe, Bogdanovic'in 17. dakikadaki basketiyle öne geçti: 30-32. Üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe devreye 37-38 önde girdi.
Maçın üçüncü çeyreğinde Fenerbahçe rakibi Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 28. dakikada Melih Mahmudoğlu'nun sayısıyla farklı 8 sayıya çıkardı: 43-51. Üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe bu periyodu 48-54 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son periyodunda Fenerbançe ev sahibi takım karşısında 32. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 48-60. Toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor 38. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 59-62. Rakibine öne geçme şansı tanımayan Fenerbahçe maçtan 61-72 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'dan 17 sayıyla Ledo olurken bu oyuncuyu 14 sayıyla Gill takip etti.
Fenerbahçe'den Nunnally 14 sayı üretirken Bogdanovic de 13 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı.
Salon: 19 Eylül
Hakemler: Murat Biricik, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 3, Ledo 17, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut 5, İnanç Koç, Okben Ulubay 8, Doğuş Özdemiroğlu 5, Mahalbasic 9, Gill 14
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 8, Antic 11, Bogdanovic 13, Nunnally 14, Berk İbrahim Uğurlu 4, Vesely 4, Kalinic 6, Ali Muhammed 5, Ahmet Duverioğlu, Datome 7
1. periyot: 18-18
Devre: 37-38
3. periyot: 48-54
Beş faulle çıkan: 36.53 Vesely (Fenerbahçe)
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:10
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
haci 35 bu hareket faul deyilde ne yazik böylemi sapiyon olacak bjk
- Osmanlı'ya Paşa çelmesi
Toplam 1
Yorum
Osmanlı'ya Paşa çelmesi. hakem çelmesi olmasın. geçen yıl rıza hoca kasımpaşanın 19 puanını hakemler çaldı dedi kasımpaşanın puanına 19 ekleyin ayrıca kayseri maçında Akhisar aleyhine 2 tane penaltı verdiler ceza alanı dışından. bu yıl osmanlı büyükler için tehlikeli ya aleyhine penaltı ver 3 sarı göster 21 faul ver. rakibi mutlaka az faul yapmış 9u geçmemiştir. sarı ise 1
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
Ozi Her hafta bir vukuatı var BJK nin.. Tosiç'in tabanını görmezlikten gelmeye gerek yok.Afiyet olsun..
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