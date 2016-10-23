Ahmet Çakar: Aziz Başkan haklı
Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi.
Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Aziz başkan haklı tabi ki. Alanya, Kayseri, Başakşehir, Bursa ve Osmanlıspor kayıplarının sebebi şerefsiz spor basınıdır... Aziz başkan haklı tabi ki. Şampiyon Ersun Yanal'ı kovan ardından da 'Ben olduğum sürece Ersun ve Aykut olamaz' diyen de alkolik spor medyasıdır... Aziz başkan haklı tabi ki. Ersun hocadan sonra İsmail Kartal'ı hoca yapan sonra onu da kovup Vitor'u getiren de spor medyasındaki köpeklerdir... Aziz başkan haklı tabi ki. Vitor ve komisyoncu Terraneo'yu getiren sonra Terraneo'yu kovan, sakat Van Persie'yi transfer eden şerefsiz medyadır... Aziz başkan haklı tabi ki. Ligin başlamasına 3 gün kala Vitor'u kovup emekli olmuş Dick'i getirip ve ona bayramlarda izin veren de medyadır...
MEDYA BAĞIRTTI!
Aziz başkan haklı tabi ki. 3 Temmuz'da takımına sahip çıkan ama başarısızlıkta da protesto hakkını kullanan taraftarı medya bağırtmıştır... Aziz başkan haklı tabi ki. Kovduğu ya da sattığı Sow, Stoch, Salih, Emenike gibi oyuncuları tekrar geri getiren de aşağılık medyadır... Sonuç: Aziz başkan spor medyasına yine taciz ateşi açtı. Medyadaki arkadaşlar uykuda olduklarından obüs ile biraz karşılık vereyim dedim."
"Aziz başkan haklı tabi ki. Alanya, Kayseri, Başakşehir, Bursa ve Osmanlıspor kayıplarının sebebi şerefsiz spor basınıdır... Aziz başkan haklı tabi ki. Şampiyon Ersun Yanal'ı kovan ardından da 'Ben olduğum sürece Ersun ve Aykut olamaz' diyen de alkolik spor medyasıdır... Aziz başkan haklı tabi ki. Ersun hocadan sonra İsmail Kartal'ı hoca yapan sonra onu da kovup Vitor'u getiren de spor medyasındaki köpeklerdir... Aziz başkan haklı tabi ki. Vitor ve komisyoncu Terraneo'yu getiren sonra Terraneo'yu kovan, sakat Van Persie'yi transfer eden şerefsiz medyadır... Aziz başkan haklı tabi ki. Ligin başlamasına 3 gün kala Vitor'u kovup emekli olmuş Dick'i getirip ve ona bayramlarda izin veren de medyadır...
MEDYA BAĞIRTTI!
Aziz başkan haklı tabi ki. 3 Temmuz'da takımına sahip çıkan ama başarısızlıkta da protesto hakkını kullanan taraftarı medya bağırtmıştır... Aziz başkan haklı tabi ki. Kovduğu ya da sattığı Sow, Stoch, Salih, Emenike gibi oyuncuları tekrar geri getiren de aşağılık medyadır... Sonuç: Aziz başkan spor medyasına yine taciz ateşi açtı. Medyadaki arkadaşlar uykuda olduklarından obüs ile biraz karşılık vereyim dedim."
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
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bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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