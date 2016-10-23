 Ahmet Çakar: Aziz Başkan haklı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    : Aziz Başkan haklı

    Ahmet Çakar: Aziz Başkan haklı

    'ın Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayı Sabah Gazetesi yazarı değerlendirdi.

    'ın açıklamalarıla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Aziz başkan haklı tabi ki. Alanya, Kayseri, Başakşehir, Bursa ve Osmanlıspor kayıplarının sebebi şerefsiz basınıdır... Aziz başkan haklı tabi ki. Şampiyon Ersun Yanal'ı kovan ardından da 'Ben olduğum sürece Ersun ve Aykut olamaz' diyen de alkolik spor medyasıdır... Aziz başkan haklı tabi ki. Ersun hocadan sonra İsmail Kartal'ı hoca yapan sonra onu da kovup Vitor'u getiren de spor medyasındaki köpeklerdir... Aziz başkan haklı tabi ki. Vitor ve komisyoncu Terraneo'yu getiren sonra Terraneo'yu kovan, sakat Van Persie'yi transfer eden şerefsiz medyadır... Aziz başkan haklı tabi ki. Ligin başlamasına 3 gün kala Vitor'u kovup emekli olmuş Dick'i getirip ve ona bayramlarda izin veren de medyadır...

    MEDYA BAĞIRTTI!
    Aziz başkan haklı tabi ki. 3 Temmuz'da takımına sahip çıkan ama başarısızlıkta da protesto hakkını kullanan taraftarı medya bağırtmıştır... Aziz başkan haklı tabi ki. Kovduğu ya da sattığı Sow, Stoch, Salih, Emenike gibi oyuncuları tekrar geri getiren de aşağılık medyadır... Sonuç: Aziz başkan spor medyasına yine taciz ateşi açtı. Medyadaki arkadaşlar uykuda olduklarından obüs ile biraz karşılık vereyim dedim."
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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