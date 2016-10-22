 ‘Yönetim istifa’ zirveye tırmandı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    ‘Yönetim istifa’ zirveye tırmandı

    ‘Yönetim istifa’ zirveye tırmandı
    Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetimi Old Trafford'da bir kez daha istifaya davet ederken, bu çağrı sosyal medyada da yankı buldu. Manchester United maçının oynandığı saatlerde gelen üst üste goller ve alınan yenilgi sonrası 3069 kişinin profilinden "Yönetim İstifa" tweetleri attı. Bu tweetler 7790 kez retweet'lendi. 8 saat 22 dakika gündemde kalan tweetler ve paylaşımlar, bir ara TT (Trend Topic) listesinde birinci sıraya kadar yükseldi

    Seçim için kampanya
    Bir grup kongre üyesi, olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için 'oncefenerbahce.com' adlı internet adresinden imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, şike davasında Yargıtay süreci sonlanmamış olsa dahi en geç Mayıs 2017'de genel kurulun yapılması gerektiği savunulurken, başkan Aziz Yıldırım'a "bayrak devri" için çağrıda bulunuldu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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