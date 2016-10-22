 Yardımcı hakem değişti – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yardımcı hakem değişti

    Yardımcı hakem değişti
    Ligde bu haftanın son maçı olan Konyaspor- karşılaşmasının yan hakemi değişti. Merkez Hakem Kurulu, kasığında sakatlık olan Ekrem Kan'ın yerine kokartlı Cem Satman'ın görevlendirildiğini bildirdi. Saat 20.00'de Konya BB Stadı'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi , diğer yardımcı ise Asım Yusuf Öz.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yardımcı hakem değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle