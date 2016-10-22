 Şen’den ‘onursal başkan’ formülü – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Şen’den ‘onursal başkan’ formülü

    Şen’den ‘onursal başkan’ formülü
    F.Bahçe eski başkanı Ali Şen, A SPOR'da yaptığı açıklamada 'ın görevi bırakması gerektiğini söyledi. "Tüzükte olmayan bir madde ekleyip Aziz Yıldırım'a onursal başkanlık sıfatını veririz" diyen Şen, "Tüm bu işlerin kavgasız, gürültüsüz halledilmesini istiyorum. Bu kavga ortamının bitmesi gerekiyor. Başkanlık için gönlümüzdeki isim Ali Koç'tur" ifadesini kullandı.

    Ali Şen kurtarır
    F.Bahçe eski yöneticisi Selim Soydan, eski başkan Ali Şen'in yeniden başkan olması gerektiğini söyledi. Soydan, "Benim kanaatim, F.Bahçe'yi bir kişi toparlar o da Ali Şen. F.Bahçe'yi seven herkes Ali Şen ile çalışır. Onun yönetimi F.Bahçe'yi kurtarır" diye konuştu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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