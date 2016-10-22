 Şen, sakat dizle oynamış – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Şen, sakat dizle oynamış

    Şen, sakat dizle oynamış
    Manchester United maçında kötü bir performans sergileyip 69. dakikada oyundan alınan Volkan Şen'in sakat sakat maça çıktığı belirlendi. Milli futbolcunun karşılaşma öncesi dizinde şişlik olduğu, dizindeki bandajın nedenin bu olduğu belirtildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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