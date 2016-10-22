 ‘Penaltı uydurma’ – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    ‘Penaltı uydurma’

    ‘Penaltı uydurma’
    ManU maçında Martial'i ceza sahasında düşürerek ikinci penaltıya sebebiyet veren Şener Özbayraklı kendini savundu. Sarı-lacivertli oyuncu, "Hakem çok ağır karar verdi. Elim rakibin üzerindeydi ama pozisyon kesinlikle penaltı değildi. Bu gol moralimizi iyice çökertti, sonra da fark geldi" dedi
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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