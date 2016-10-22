‘Penaltı uydurma’

ManU maçında Martial'i ceza sahasında düşürerek ikinci penaltıya sebebiyet veren Şener Özbayraklı kendini savundu. Sarı-lacivertli oyuncu, "Hakem çok ağır karar verdi. Elim rakibin üzerindeydi ama pozisyon kesinlikle penaltı değildi. Bu gol moralimizi iyice çökertti, sonra da fark geldi" dedi