Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertlilerin Aziz Yıldırım başkanlığında iyi yönetildiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün olağan yüksek divan kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda konuşma yapan Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının seçimle göreve geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne ve demokrasisine darbe vurmak isteyenler, sandığa gitmeden darbe yoluyla iktidarı devirmek istedi. Fenerbahçe'de de eğer bazı niyeti olan insanlar var ise bunların sandığa gelip sandıkta mücadelesini vermesi gerekir. Fenerbahçe'de uzun senelerdir istikrar, huzur ve başarı vardır. Bu başarılı başkanı koltuğundan etmek isteyenler vardır. Ben buna karşıyım, açıkçası da bunu beyan ediyorum. Eğer başkanlığa niyeti olan varsa daha bunun sırası var. Mayıs 2018'e kadar biz, kulübümüzü yönetmek üzere organlarımızı seçtik. Yüzde 75'e yakın oy almış yönetimi desteklemek mecburiyetindeyiz."

Vefa Küçük, toplantıyı takip eden son seçimdeki başkan adayı Hulusi Belgü'ye teşekkür ederek, "İşte Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Seçimi 1 oyla (kendisi) ya da 4 bin oyla kaybetmek önemli değil. Katıldığınız için sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu: "Beklentilere uygun olmayan bir lig başlangıcı yaptık"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, futbol takımının beklentilere uygun olmayan bir lig başlangıcı yaptığını dile getirdi.

Yüksek divan kurulunda kulübün yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Mosturoğlu, Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takımla ilgili, "Takımımız yenilenen kadro ve teknik adam değişikliğine rağmen bizlerin ve özellikle taraftarlarımızın beklentilerine uygun olmayan bir lig başlangıcı yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör branşlarla ilgili son 3 ayın bilgilendirmesini yapan Mosturoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları ziyaret sırasında Fenerbahçe Üniversitesi ve Kenan Evren Lisesi'yle ilgili konuların da görüşüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz divan kurulunda bahsettiğimiz Fenerbahçe Üniversitesi ve Kenan Evren Lisesi'yle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ziyaret sırasında, bu konularla ilgili görüşlerimiz ve camiamızın beklentisi kendilerine aktarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konulara önem ve dikkat göstermişlerdir. Bu konularda yaşadığımız hukuki sıkıntıların çözümü için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Kısa bir süre içinde, bu konulardaki sorunların olumlu yöne kavuşacağına inancımız tamdır."

Mosturoğlu, yüksek divan kurulunda yapılan eleştirilerle ilgili de söz alarak geçen sezon başarıya ulaşmayan Yandex reklam anlaşmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yandex sponsorluğu maalesef Rusya'yla yaşanan sıkıntılar sebebiyle istenen seviyeye ulaşmadı. Sosyal medyada herkes Yandex kullanıcısı olduğunu söylüyor ama toplam rakam bunu göstermiyor. Rusya'yla yaşanan kriz nedeniyle de taraftarımız tepki göstermiş olabilir. Önemli bir projeydi. Bu yüzden beklenen hedefe ulaşmamış olmasına rağmen manevi geliri önemliydi."

"Hedef 1 Milyon Üye" projesinin şu anda 50 bine ulaştığını, hedeflerinin 2017'nin haziran ayına kadar 100 bin olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, "Bu rakam ulaşılabilir mi, ulaşılabilir. Şu an henüz yapılanma safhasındayız. Bunun da sağlam temeller üzerine kurulması gerekiyor. Bu projeyi sabote eden insanlar var. Fenerbahçe'nin hayati hedefli, en önemli projesine nasıl karşı gelinebilir. Dolayısıyla bu konuya el atılması gerekir. 'İstifa' söylemi yeterli olmuyor. Muhalefetin, bazen de bazı projelerin yanında olması gerekir." diyerek görüşlerini belirtti.

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında gerçekleşen olağan mali genel kurulunda kongre üyesi Ahmet Şükrü'nün, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan'ın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi isteğiyle ilgili yönetime herhangi bir talebin ulaşmadığını sözlerine ekledi.