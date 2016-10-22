 Lens müjdesi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    müjdesi

    Lens müjdesi
    F.Bahçe, dün öğleden sonra İstanbul'a geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan takım, buradan Konya maçının hazırlıklarına start vermek için Samandıra'ya geçti. Yapılan idmana sakatlığı sona eren de katıldı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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