İşte o üç futbolcu

Advocaat'ın ManU bozgunu sonrası, "Bazı futbolcularım geçen yıl iyi işler çıkarmış olabilirler ama bu sene iyi değiller" diyerek hedef aldığı futbolcuların kaleci Volkan, Alper Potuk ve Simon Kjaer olduğu öğrenildi. Hollandalı hocanın özellikle Kjaer'e çok kızdığı belirtildi.