 İşte o üç futbolcu – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    İşte o üç futbolcu

    İşte o üç futbolcu
    Advocaat'ın ManU bozgunu sonrası, "Bazı futbolcularım geçen yıl iyi işler çıkarmış olabilirler ama bu sene iyi değiller" diyerek hedef aldığı futbolcuların kaleci Volkan, Alper Potuk ve Simon Kjaer olduğu öğrenildi. Hollandalı hocanın özellikle Kjaer'e çok kızdığı belirtildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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