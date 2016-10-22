 İlk yolcu Fernandao – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    İlk yolcu Fernandao

    İlk yolcu Fernandao

    Eski kulübü ; Sow, Persie ve Emenike’nin gerisinde kalan Brezilyalı’yı kiralamak istiyor. Fernandao da Timsah’a sıcak bakıyor

    'de sezona sakatlıklarla başlayan Sow, Emenike ve Van Persie gibi forvetler arasında şans bulması hayli zorlaşan Brezilyalı golcünün yeniden eski takımına dönmesi gündemde. Bursaspor Başkan Ali Ay, "Mevcut mali yapımızla onu almamız zor" dese de camia 29 yaşındaki futbolcunun geri dönmesini çok ama çok istiyor. Fernandao da yeniden Timsah olmaya sıcak bakıyor. 'da kulübe yakın iş adamlarının da yönetime bu konuda sponsorluk desteği vereceği konuşuluyor. Fenerbahçe 'de 1.4 milyon euro'ya oynayan Fernandao'nun yarı sezon ücreti 700 bin euro'ya geliyor. Bursaspor yönetimi, oyuncuyu yarım sezon kiralık, sezon sonu için de opsiyonlu olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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