 Hoca da suçlu – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hoca da suçlu

    Hoca da suçlu

    Advocaat’ın her kötü sonuçta sürekli kendilerini hedef tahtasına koymasından bıkan futbolcular, “Kazanınca beraber kazanıyoruz, kaybedince beraber kaybediyoruz. Herkes sorumlu” dediler

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, puan kaybedilen maçlar sonunda lafını hiç esirgemezken, futbolcularını hedef tahtasına oturtmaktan da çekinmiyor. 4-1'lik Manchester United bozgunu sonrası da değişen bir şey olmadı, Hollandalı çalıştırıcı faturayı yine takıma kesti. Hocanın, "Onlarla oturup konuşacağım. Bunun sebebini bilmek istiyorum" şeklindeki son çıkışı, futbolcuların sabrını taşırdı. "Neden hep biz suçluyuz" diye sorgulayan sarı-lacivertli oyuncular, aralarında yaptıkları konuşmalarda, Advocaat'ı eleştirdiler.

    NEDEN HEP BİZ?
    İsyan eden futbolcular, "Biz bir takımız; kazanınca beraber kazanıyoruz, kaybedince de beraber kaybediyoruz. Bu işler tek taraflı olmaz. Yeter artık, hep biz, hep biz! Kimse 'Suçsuzum' diyerek işin içinden çıkamaz!" diyerek teknik direktör Advocaat'ı eleştirdikleri öğrenildi.

    Emre BOL
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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