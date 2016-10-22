 F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor

    F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli takımın, pas organizasyonlarının ardından dar alanda oynadığı çift kale maçla günü tamamladığı belirtildi.

    Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak , antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.