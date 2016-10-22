F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli takımın, pas organizasyonlarının ardından dar alanda oynadığı çift kale maçla günü tamamladığı belirtildi.
Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak Fenerbahçe, antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
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Toplam 21
Yorum
krestic Bjk'nin 3.golü ofsayt açıklamasını yap sonra gelsin Trabzon sahanda horon tepsin güzel baya iyi oldu sağlam gol oldu :D
- Riekerink çıldırdı
Toplam 6
Yorum
Kartallll O degilde bu cinconlar beşiktaş maçının 5. Dakikasında yerde yatarken niye laf soylemiyordu:))))
- Riekerink çıldırdı
Toplam 6
Yorum
Mustafa O degilde bu cinconlar beşiktaş maçının 5. Dakikasında yerde yatarken niye laf soylemiyordu:))))
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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