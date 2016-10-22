 Emenike’den şok tavır – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Emenike’den şok tavır

    Emenike’den şok tavır
    Emenike, dün şok bir olaya imza attı. Nijeryalı, Instagram hesabındaki ile ilgili bütün fotoğrafları kaldırıp, F.Bahçe'nin futbolcusu yazısını da sildi. Olay merak konusu olurken, Emenike'nin Yıldırım tarafından kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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