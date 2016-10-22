Düşünmem lazım
Hebei’nin CEO’su Fu ve teknik direktör yardımcısı Cousilas, Manchester maçı sonrası menajer Vos’la görüştü. Zirve olumlu geçti. RvP henüz karar vermedi
DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR
Çin kulübünün, Persie'nin 'tamam' demesi halinde, bitimine 3 hafta kalan Çin Süper Ligi'nde sezon tamamlanır tamamlanmaz F.Bahçe ile temasa geçip daha önce yaptıkları 12 milyon euro'luk teklifi yenileyeceği bildirildi. F.Bahçe'nin de Persie için gelebilecek böyle bir rakama 'Evet' demesine kesin gözle bakılıyor. Anlaşma sağlanırsa Çin'de sezon başı transfer dönemi kasım-şubat ayları arasında olduğu için Persie devre arasında ayrılacak. Öte yandan 33 yaşındaki golcü oyuncuyu isteyen İngiliz ekipleri Stoke City ve Crystal Palace yetkililerinin de Kees Vos ile dün bir görüşme yaptığı fakat Çin temsilcisinin daha iyi şartlar sunması nedeniyle Persie'nin Uzakdoğu ekibine daha yakın olduğu dile getirildi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:09
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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