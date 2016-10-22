Düşünmem lazım

Hebei’nin CEO’su Fu ve teknik direktör yardımcısı Cousilas, Manchester maçı sonrası menajer Vos’la görüştü. Zirve olumlu geçti. RvP henüz karar vermedi

Çin Süper Ligi ekibi Hebei, Manchester United maçı sonrası kontak kurduğu Van Persie'den bu yanıtı aldı. Kulübün CEO'su Qiang Fu ve takımın hocası Pellegrini'nin yardımcısı Ruben Cousilas Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmada Hollandalı golcüyü izlemek için tribündeydi. İkili, karşılaşmada bir gol atan Persie'nin performansından memnun kalırken, maç sonunda da oyuncunun menajeri Kees Vos'la bir görüşme yaptılar. Vos, olumlu geçen bu mini zirvede yapılan teklifi Hollandalı golcüye iletti. Persie ise "Düşünmem ve aileme danışmam gerek. Birkaç gün içinde karar verebilirim" cevabını verdi.



DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Çin kulübünün, Persie'nin 'tamam' demesi halinde, bitimine 3 hafta kalan Çin Süper Ligi'nde sezon tamamlanır tamamlanmaz F.Bahçe ile temasa geçip daha önce yaptıkları 12 milyon euro'luk teklifi yenileyeceği bildirildi. F.Bahçe'nin de Persie için gelebilecek böyle bir rakama 'Evet' demesine kesin gözle bakılıyor. Anlaşma sağlanırsa Çin'de sezon başı transfer dönemi kasım-şubat ayları arasında olduğu için Persie devre arasında ayrılacak. Öte yandan 33 yaşındaki golcü oyuncuyu isteyen İngiliz ekipleri Stoke City ve Crystal Palace yetkililerinin de Kees Vos ile dün bir görüşme yaptığı fakat Çin temsilcisinin daha iyi şartlar sunması nedeniyle Persie'nin Uzakdoğu ekibine daha yakın olduğu dile getirildi.