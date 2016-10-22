 Divan kurulu toplanıyor – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Divan kurulu toplanıyor

    Divan kurulu toplanıyor
    'de yüksek divan kurulu ekim ayı olağan toplantısı bugün yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunacağı toplantının saat 10.30'da başlayacağı ifade edildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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