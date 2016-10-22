 Bu zafer sayılmaz – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bu zafer sayılmaz

    Bu zafer sayılmaz

    F.Bahçe İngiltere’de yerden yere vuruldu. Eski futbolcular Michael Owen ve Hargreves, galibiyetin Manchester için hiçbir önemi olmadığını savundu

    ingiltere'de F.Bahçe'yi küçültücü yorumlar yapıldı. Maçı BT Sport'ta yorumlayan eski futbolcu Michael Owen, Manchester'ın zaferini büyütmemek gerektiğini söyleyip "Yıllar önce Rooney ilk maçını F.Bahçe'ye karşı oynamış ve 3 gol atmıştı. O günden bu yana United geriledi ama F.Bahçe'nin daha da gerilediği ortada. Manchester bu galibiyetle kendini kandırmasın" dedi. Owen Hargreves ise "Michael'a katılıyorum. Bu zaferin hiçbir önemi yok. Zayıf bir takıma karşı kazanılmış kolay bir maç, hepsi bu" diye konuştu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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