Başkanlığı bırakıyor mu?

Sarı-Lacivertli kulübün Ekim ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'ye zarar verdiğimizi düşündüğümüz gün ben ve arkadaşlarım çeker gideriz. Yargıtay kararını verene kadar görevimin başındayım" dedi.

Ayrıntılar birazdan...