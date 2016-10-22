Başkanlığı bırakıyor mu?
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu başladı.
Sarı-Lacivertli kulübün Ekim ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'ye zarar verdiğimizi düşündüğümüz gün ben ve arkadaşlarım çeker gideriz. Yargıtay kararını verene kadar görevimin başındayım" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:28
- Advocaat'ın yerine Bilic
Toplam 4
Yorum
FanatikBaba Her 6-7 senede bir şampiyon oluyor BJK, ondan sonra da bir BJK değilsiniz. Son 20 senede Fener 7 kez Şampiyon oldu, siz daha 2de sürünün ;)
- Yeni gözde Tarkan
Toplam 2
Yorum
gs4ever stili fena degil hakikaten nerden dikkatlerini cektiyse..takıma katkısı olabilecek potansiyelde
- G.Saray'ın nefesi yetmedi
Toplam 1
Yorum
actorrr ne oldu kendini gerçekten Avrupa'nın en büyüğü sananlara? Hani hedef EuroLeague'de de final four ve şampiyonluktu?
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