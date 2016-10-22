 Başkanlığı bırakıyor mu? – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Başkanlığı bırakıyor mu?

    Başkanlığı bırakıyor mu?

    Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu başladı.

    Sarı-Lacivertli kulübün Ekim ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

    Toplantıda açıklamalarda bulunan "'ye zarar verdiğimizi düşündüğümüz gün ben ve arkadaşlarım çeker gideriz. Yargıtay kararını verene kadar görevimin başındayım" dedi.

    Ayrıntılar birazdan...

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:28
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