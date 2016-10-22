 Aile gibi olmalıyız – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Aile gibi olmalıyız

    Aile gibi olmalıyız
    Mehmet Topal, kendilerini kurtaracak tek şeyin birlik beraberlik ruhu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Sorumluluğumuzu biliyoruz ancak yetmiyor. Aile gibi olmalı, el ele vermeli ve bu girdaptan çıkmalıyız. Zorlukları aşmanın başka yolu yok" şeklinde konuştu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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