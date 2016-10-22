Aile gibi olmalıyız

Mehmet Topal, kendilerini kurtaracak tek şeyin birlik beraberlik ruhu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Sorumluluğumuzu biliyoruz ancak yetmiyor. Aile gibi olmalı, el ele vermeli ve bu girdaptan çıkmalıyız. Zorlukları aşmanın başka yolu yok" şeklinde konuştu.