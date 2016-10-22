Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'a cevap verdi

Çakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Aziz Başkan haklı tabii ki. Alanya, Kayseri, Başakşehir, Bursa ve Osmanlıspor kayıplarının sebebi şerefsiz spor basınıdır.

Aziz Başkan haklı tabii ki. Şampiyon Ersun Yanal'ı kovan, ardından da 'Ben olduğum sürece Ersun ve Aykut olamaz' diyen de alkolik spor medyasıdır.

Aziz Başkan haklı tabii ki. Ersun Hoca'dan sonra İsmail Kartal'ı hoca yapan, sonra onu da kovup Vitor'u getiren de spor medyasındaki köpeklerdir.

Aziz Başkan haklı tabii ki. Vitor ve komisyoncu Terranao'yu getiren sonra Terranao'yu kovan, sakat v.Persie'yi transfer eden şerefsiz medyadır.

Aziz Başkan haklı tabii ki. Ligin başlamasına 3 gün kala Vitor'u kovup emekli olmuş Dick'i getirip ve ona bayramlarda izin veren de medyadır.

Aziz Başkan haklı tabii ki. 3 Temmuz'da takımına sapip çıkan ama başarısızlıkta da protesto hakkını kullanan taraftarı medya bağırtmıştır."

Aziz Başkan haklı tabii ki. Tüm spor medyası Alaaddin gibi olmalıdır. Onu eleştirmek izne tabi olmalıdır. Fener düşmanı şerefsiz medya.

Aziz Başkan haklı tabii ki. Kovduğu ya da sattığı Sow, Stoch, Salih, Emenike gibi oyuncuları tekrar geri getiren de aşağılık medyadır."