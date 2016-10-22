Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'a cevap verdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın medyayla ilgili yaptığı açıklamalarına Ahmet Çakar cevap verdi.
Çakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:
"Aziz Başkan haklı tabii ki. Alanya, Kayseri, Başakşehir, Bursa ve Osmanlıspor kayıplarının sebebi şerefsiz spor basınıdır.
Aziz Başkan haklı tabii ki. Şampiyon Ersun Yanal'ı kovan, ardından da 'Ben olduğum sürece Ersun ve Aykut olamaz' diyen de alkolik spor medyasıdır.
Aziz Başkan haklı tabii ki. Ersun Hoca'dan sonra İsmail Kartal'ı hoca yapan, sonra onu da kovup Vitor'u getiren de spor medyasındaki köpeklerdir.
Aziz Başkan haklı tabii ki. Vitor ve komisyoncu Terranao'yu getiren sonra Terranao'yu kovan, sakat v.Persie'yi transfer eden şerefsiz medyadır.
Aziz Başkan haklı tabii ki. Ligin başlamasına 3 gün kala Vitor'u kovup emekli olmuş Dick'i getirip ve ona bayramlarda izin veren de medyadır.
Aziz Başkan haklı tabii ki. 3 Temmuz'da takımına sapip çıkan ama başarısızlıkta da protesto hakkını kullanan taraftarı medya bağırtmıştır."
Aziz Başkan haklı tabii ki. Tüm spor medyası Alaaddin gibi olmalıdır. Onu eleştirmek izne tabi olmalıdır. Fener düşmanı şerefsiz medya.
Aziz Başkan haklı tabii ki. Kovduğu ya da sattığı Sow, Stoch, Salih, Emenike gibi oyuncuları tekrar geri getiren de aşağılık medyadır."
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:41
- Yeni gözde Tarkan
Toplam 4
Yorum
çççççççççç çöplerle uğraşmayın
- Kıvılcımı çaktı
Toplam 7
Yorum
cenk Napoli galiiyeti kimseyi aldatmasın diyorum ! Beşiktaş halâ iyi futbol oynamıyor ! Şampiyonlar liginde ve süper lig maçlarında santrafor deniyoruz ! Abuobakar'ın 2 golü ile göklere çıkarılacak bir oyuncu olmadığını herkes görecek ! Kimse bahsetmiyor ama takıma en faydaklı adam şu an için Caner...O da gelmeseydi şu anda herkes karalar bağlıyor olacaktı !
- İşte o rakam
Toplam 17
Yorum
EN BÜYÜK FENERBAHÇE YİNE BURAYI GALATASARAYLILAR DOLDURMUŞ BOL KESEDEN ATIYORLAR KENDİLERİNİN MİLYONLAR ÜSTÜNDE BORCU VAR FENERİN AZ OLUNCA ZORLARINA GİDİYOR HADİ KENDİ SAYFANIZA BAK RİVAYLA FLORYAYIDA KAYBEDİYORSUNUZ AÇLIKTAN ONLARA SARILDINIZ :)
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