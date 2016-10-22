 Advocaat'ın yerine Bilic – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Advocaat'ın yerine Bilic

    Advocaat'ın yerine Bilic

    Sarı-lacivertli ekip, pazartesi günü Konya’da da kazanamazsa Hollandalı hocayla yollar ayrılacak. Aynı şekilde West Ham da bugün ’ı mağlup edemezse Slaven Bilic’in görevine son verecek. Bu senaryolar gerçekleşirse , Türk futbolunu yakından tanıyan Bilic’i takımın başına getirecek

    Son üç maçının ikisinde berabere kalan, diğerinde ise Manchester United'dan 4 yiyen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. Hollandalı çalıştırıcının kaderi, büyük ihtimalle, pazartesi günü oynanacak Atiker Konya maçına bağlı. Eğer Fenerbahçe, Konya'da da kazanamazsa Advocaat'ın gönderileceği kulislerde kulaktan kulağa konuşuluyor. Fenerbahçe, tecrübeli hocayla yolların ayrılması olasılığına karşı "B planı" bile hazırladı.

    Sızan bilgilere göre Kanarya'nın gündeminde, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic var. Geçen sezon West Ham'da başarılı olan ancak bu sezon 8 maçta 7 puan toplayabilen Bilic'in de kaderi bugün belli olacak. West Ham kendi sahasında oynayacağı maçta Sunderland'ı yenemezse, Hırvat çalıştırıcının biletinin kesilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Fenerbahçe, çalıştırdığı her takımda futbolcular tarafından çok sevilen Bilic'le masaya oturacak
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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