Advocaat'ın yerine Bilic
Sarı-lacivertli ekip, pazartesi günü Konya’da da kazanamazsa Hollandalı hocayla yollar ayrılacak. Aynı şekilde West Ham da bugün Sunderland’ı mağlup edemezse Slaven Bilic’in görevine son verecek. Bu senaryolar gerçekleşirse Fenerbahçe, Türk futbolunu yakından tanıyan Bilic’i takımın başına getirecek
Sızan bilgilere göre Kanarya'nın gündeminde, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic var. Geçen sezon West Ham'da başarılı olan ancak bu sezon 8 maçta 7 puan toplayabilen Bilic'in de kaderi bugün belli olacak. West Ham kendi sahasında oynayacağı maçta Sunderland'ı yenemezse, Hırvat çalıştırıcının biletinin kesilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Fenerbahçe, çalıştırdığı her takımda futbolcular tarafından çok sevilen Bilic'le masaya oturacak
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
Advocaat'ın yerine Bilic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.