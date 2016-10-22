‘5-6 olmasın diye çalıştık’

Manchester sınavında rakibin galibiyeti hak ettiğini söyleyen Van Persie, maçta bir süre sonra İngiliz ekibinin daha fazla fark atmaması için çalıştıklarını söyledi. Hollandalı golcü, "3-0'dan sonra 5-6 olmaması için dikkat etmemiz gerekti. Kötü bir sonuç ama şikayet edemeyiz" diyerek yapabileceklerinin bu kadar olduğunu dile getirdi.



İlgi Persie'yi sevindirdi

Manchesterlı taraftarların kendisine sevgi gösterisinde bulunması Persie'yi keyiflendirirken, takım arkadaşlarının ise canını sıktı. Persie'nin, maç sonrası soyunma odasında bu ilgi nedeniyle sürekli tebessüm ettiği belirtildi. 4-1'lik yenilgiden dolayı canları sıkkın olan diğer futbolcular ise bu duruma kızsa da RVP'ye herhangi bir sözlü tepki göstermediler.