 4-1’e kahreden Yıldırım, herkese küstü – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    4-1’e kahreden Yıldırım, herkese küstü

    4-1’e kahreden Yıldırım, herkese küstü
    F.Bahçe'nin Manchester United'dan 4 yemesi, başkan 'ı çok üzdü. Maç sonrası kimseyle konuşmadan otele giden ve direkt odasına çekilen Yıldırım, İstanbul'a dönüşte ise en son uçağa binen isim oldu. Kimseye konuşmayan başkanın İstanbul'a inişte de hayli üzgün olduğu gözlendi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4-1’e kahreden Yıldırım, herkese küstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle