 18’e de alma o zaman – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    18’e de alma o zaman

    18’e de alma o zaman

    Old Trafford’daki maçta adını ilk 11’de göremeyen Van der Wiel, yedek soyunmak istemedi, Dick Advocaat da kadro dışı bıraktı...

    F.Bahçe, önceki gece Manchester United karşısına 17 kişilik kadro ile çıkarken, İngiltere'ye götürülmesine rağmen Gregory van der Wiel'in neden kadro dışı kaldığı merak konusu olmuştu. İddialara göre; Advocaat vatandaşını 11'e yazmayınca kıyamet koptu. İkili, Flemenkçe tartışmaya başladı. Van der Wiel, "Bu maçta da oynamayacaksam hangisinde oynayacağım" diye sordu, ardından "11'de yoksam, 18'de de olmam" dedi. Advocaat resti gördü, Van der Wiel'i kadro dışı bırakıp sahaya 17 isimle çıktı.

    Çağırıp uyarmışlar
    Van der Wiel'in, döküldüğü karşılaşması sonrası kulübe çağrılarak yönetim tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Antrenmanlarda yeteri kadar çalışmadığı belirtilen Hollandalı sağ bekten bir an önce kendisini toparlamasının istendiği bildirildi. Advocaat'ın ikazlarını da dinlemediği belirtilen Van der Wiel'in Konyaspor maçında da kadro dışında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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