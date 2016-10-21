Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.
Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunacağı toplantının saat 10.30'da başlayacağı bildirildi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:46
- Wiel ile Aatif kesik yedi
Toplam 1
Yorum
Cenk Wiel de kimmiş bizim Şenerimiz var :)
- Yönetim istifa
Toplam 11
Yorum
Yellow Şampiyon olamazsak ne olur ? çok mu önemli diyen bir başkandan daha ne türlü bir başarı bekliyebiliriz ki ? bu lafı söyledikten sonra ne kadar galibiyet yada mağlubiyet al herşey bir lafına bakar
- Yönetim istifa
Toplam 11
Yorum
sabr baskan istifa etmeyecegini acik-secik beyan etti.hic beyhude dellenmeyelim.Yargi süreci bitene kadar basimizda.baskanligi yargi sürecini etkilemek icin koz olarak kullanmak istiyor.satir aralarinda bunu da dile getirdi zaten.benim gibi yapin.kapatin futbolu,basket seyredin.
Yüksek Divan Kurulu toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.