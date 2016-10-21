 Yüksek Divan Kurulu toplanıyor – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

    Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

    Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

    Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunacağı toplantının saat 10.30'da başlayacağı bildirildi.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:46
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