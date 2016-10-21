 Yönetim istifa – Fotomaç – 21 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yönetim istifa

    Yönetim istifa

    Alanya beraberliğinin ardından yönetimi hedef alan taraftarları, İngiltere’deki hezimetle çileden çıktı, başkan ve kurmaylarına istifaya çağırdı.

    Old Trafford Stadı'nda dün gece isyan vardı... 'nin Manchester United karşısında aldığı farklı yenilgi taraftarları çileden çıkardı. Süper Lig'de ile 1-1 berabere sona eren karşılaşmanın ardından, "Yönetim istifa" tezahüratları yapan sarı- lacivertlilerin, İngiltere'de de hedeflerinde başkan ve kurmayları vardı.

    HEDEFTEKİ ADAM BAŞKAN
    İlk yarının bitiş düdüğünün ardından tepkilerini gösteren tribünleri, maç sonuna kadar birçok kez istifa çağrısında bulundu. Old Trafford'ta kendilerine ayrılan bölümleri dolduran sarı-lacivertliler, son yarım saatte "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı, futbolculara da tepki gösterdi. Sosyal medyada da F.Bahçeli taraftarlar sert eleştirilerde bulundu. Sarı-lacivertliler; yönetim, teknik heyet ve futbolculara ağır eleştirilerin yapıldığı yorumlarda bulundu.

    ŞEN: ALİ KOÇ BAŞKAN OLMALI
    A 'A açıklamalarda bulunan F.Bahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen net konuştu: "Birinin F.Bahçe taraftarının önüne çıkması lazım. Taraftara 'Evet, bu adam bizden' dedirten biri var. O da Ali Koç... Ali Koç'un, 'Görevi bırakın' demesi grekir. Göreceksiniz ki o zaman o boş tribünler bir gün sonra 40 bin, 52 bin olur. Koç'un başkanlığına ne taksi şoförü ne de trilyoner 'Hayır' diyemez."

    SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YORUMLAR
    -Caner'i rakibine gönder Hasan Ali'yi bize izlettir.
    -Hiç analize vıdı vıdıya gerek yok. Tek sorumlu yönetim
    -İstifa edin artık Fenerbahçe batıyor farkında mısınız?
    -Fenerbahçe senin çiftliğin değil. Bırak git Aziz Yıldırım.
    -Ali Koç başkan olmalı...
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yönetim istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.