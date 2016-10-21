Yönetim istifa
Alanya beraberliğinin ardından yönetimi hedef alan Fenerbahçe taraftarları, İngiltere’deki hezimetle çileden çıktı, başkan ve kurmaylarına istifaya çağırdı.
Old Trafford Stadı'nda dün gece isyan vardı... Fenerbahçe'nin Manchester United karşısında aldığı farklı yenilgi taraftarları çileden çıkardı. Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere sona eren karşılaşmanın ardından, "Yönetim istifa" tezahüratları yapan sarı- lacivertlilerin, İngiltere'de de hedeflerinde başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları vardı.
HEDEFTEKİ ADAM BAŞKAN
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından tepkilerini gösteren Fenerbahçe tribünleri, maç sonuna kadar birçok kez istifa çağrısında bulundu. Old Trafford'ta kendilerine ayrılan bölümleri dolduran sarı-lacivertliler, son yarım saatte "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı, futbolculara da tepki gösterdi. Sosyal medyada da F.Bahçeli taraftarlar sert eleştirilerde bulundu. Sarı-lacivertliler; yönetim, teknik heyet ve futbolculara ağır eleştirilerin yapıldığı yorumlarda bulundu.
ŞEN: ALİ KOÇ BAŞKAN OLMALI
A Spor 'A açıklamalarda bulunan F.Bahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen net konuştu: "Birinin F.Bahçe taraftarının önüne çıkması lazım. Taraftara 'Evet, bu adam bizden' dedirten biri var. O da Ali Koç... Ali Koç'un, 'Görevi bırakın' demesi grekir. Göreceksiniz ki o zaman o boş tribünler bir gün sonra 40 bin, 52 bin olur. Koç'un başkanlığına ne taksi şoförü ne de trilyoner 'Hayır' diyemez."
SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YORUMLAR
-Caner'i rakibine gönder Hasan Ali'yi bize izlettir.
-Hiç analize vıdı vıdıya gerek yok. Tek sorumlu yönetim
-İstifa edin artık Fenerbahçe batıyor farkında mısınız?
-Fenerbahçe senin çiftliğin değil. Bırak git Aziz Yıldırım.
-Ali Koç başkan olmalı...
HEDEFTEKİ ADAM BAŞKAN
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından tepkilerini gösteren Fenerbahçe tribünleri, maç sonuna kadar birçok kez istifa çağrısında bulundu. Old Trafford'ta kendilerine ayrılan bölümleri dolduran sarı-lacivertliler, son yarım saatte "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı, futbolculara da tepki gösterdi. Sosyal medyada da F.Bahçeli taraftarlar sert eleştirilerde bulundu. Sarı-lacivertliler; yönetim, teknik heyet ve futbolculara ağır eleştirilerin yapıldığı yorumlarda bulundu.
ŞEN: ALİ KOÇ BAŞKAN OLMALI
A Spor 'A açıklamalarda bulunan F.Bahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen net konuştu: "Birinin F.Bahçe taraftarının önüne çıkması lazım. Taraftara 'Evet, bu adam bizden' dedirten biri var. O da Ali Koç... Ali Koç'un, 'Görevi bırakın' demesi grekir. Göreceksiniz ki o zaman o boş tribünler bir gün sonra 40 bin, 52 bin olur. Koç'un başkanlığına ne taksi şoförü ne de trilyoner 'Hayır' diyemez."
SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YORUMLAR
-Caner'i rakibine gönder Hasan Ali'yi bize izlettir.
-Hiç analize vıdı vıdıya gerek yok. Tek sorumlu yönetim
-İstifa edin artık Fenerbahçe batıyor farkında mısınız?
-Fenerbahçe senin çiftliğin değil. Bırak git Aziz Yıldırım.
-Ali Koç başkan olmalı...
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Yönetim istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.