Wiel ile Aatif kesik yedi

F.Bahçe'nin teknik direktörü Advocaat, Manchester maçı için Van der Wiel'i İngiltere'ye götürmüştü. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Wiel'i 18 kişilik kadroyu bile almadı. Advocaat, Caner Koca ve Ramazan Civelek gibi gençleri kadroya dahil eden ve 6 yedekle çıkan Advocaat, Hollandalı yıldızı 7. yedek olarak bile yazmadı. Aatif de 18'e alınmadı.