Wiel ile Aatif kesik yedi
F.Bahçe'nin teknik direktörü Advocaat, Manchester maçı için Van der Wiel'i İngiltere'ye götürmüştü. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Wiel'i 18 kişilik kadroyu bile almadı. Advocaat, Caner Koca ve Ramazan Civelek gibi gençleri kadroya dahil eden ve 6 yedekle çıkan Advocaat, Hollandalı yıldızı 7. yedek olarak bile yazmadı. Aatif de 18'e alınmadı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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