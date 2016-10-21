 Wiel ile Aatif kesik yedi – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
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    Wiel ile Aatif kesik yedi

    Wiel ile Aatif kesik yedi
    F.Bahçe'nin teknik direktörü Advocaat, Manchester maçı için Van der Wiel'i İngiltere'ye götürmüştü. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Wiel'i 18 kişilik kadroyu bile almadı. Advocaat, Caner Koca ve Ramazan Civelek gibi gençleri kadroya dahil eden ve 6 yedekle çıkan Advocaat, Hollandalı yıldızı 7. yedek olarak bile yazmadı. Aatif de 18'e alınmadı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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