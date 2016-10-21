Volkan şen ıslıklandı
Avrupa'daki cezasının sona ermesinin ardından ilk sınavına çıkan Volkan Şen, tribünlerin hışmına uğradı. İkinci yarıda ayağına aldığı her topta ıslıklanan Volkan, 69. dakikada yerini İsmail Köybaşı'na bıraktığında da yuhalandı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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