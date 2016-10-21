 Volkan şen ıslıklandı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Volkan şen ıslıklandı

    Volkan şen ıslıklandı
    Avrupa'daki cezasının sona ermesinin ardından ilk sınavına çıkan Volkan Şen, tribünlerin hışmına uğradı. İkinci yarıda ayağına aldığı her topta ıslıklanan Volkan, 69. dakikada yerini İsmail Köybaşı'na bıraktığında da yuhalandı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan şen ıslıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.