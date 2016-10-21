Van Persie'nin kızdıran görüntüsü

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarak, 522 gün sonra Old Trafford'da yeniden forma giydi. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü atan Van Persie, 4-1'lik skorun ardından Old Trafford'da kahraman ilan edildi. Van Persie'nin golünü alkışlayan İngilizler, maç sonunda da Hollandalı oyuncu bağırlarına bastılar. Van Persie'nin farklı yenilgi sonrası Manchester United'lı oyuncularla şakalaşmaları dikkat çekti.



VAN PERSIE: 5-6 OLMAMASI İÇİN UĞRAŞTIK

Van Persie, maçtan sonra ses getirecek açıklamalar yaptı. Manchester United taraftarının, attığı golden sonra kendisini alkışlayarak onurlandırdıklarını söylerken maçı Manchester United'ın hak ettiği ve bu yüzden fazla şikayet edemeyeceklerini belirtti. RvP şu ifadeleri kullandı:



"Çok özel bir akşamdı benim için. Beni burada ayakta alkışlayarak onure ettiler. Çok alışıldık bir durum değildir bu. Biraz maçın skorunda da kaynaklandığını düşünüyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. İlk 30 dakika iyiydik. Biraz daha iyi bir şekilde savunma yapıyorduk. Manchester United çok fazla pozisyon üretemedi. Bizim için fena değil diyebileceğimiz bir bölümdü. Sonra 2 penaltı geldi. 2-0'da bir şeyler yapabilirdik ama 3-0'dan sonra çok zorlaştı. 3-0'dan sonra 5-6 olmaması için dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim için kötü bir sonuç ama çok da fazla şikayet edemeyiz."