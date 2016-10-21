Uygun’dan açıklama
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirileceği iddia edilen Bülent Uygun, konuyla ilgili açıklama yaptı. Katar'ın Umm Salal takımını çalıştıran Uygun, "Böyle bir durum söz konusu değil. Bana bir teklif gelmedi" diye konuştu.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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