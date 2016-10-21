 Uygun’dan açıklama – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Uygun’dan açıklama

    Uygun’dan açıklama
    'de sportif direktörlüğe getirileceği iddia edilen Bülent Uygun, konuyla ilgili açıklama yaptı. Katar'ın Umm Salal takımını çalıştıran Uygun, "Böyle bir durum söz konusu değil. Bana bir teklif gelmedi" diye konuştu.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:39
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