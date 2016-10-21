 Ulusoy’dan destek – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Ulusoy’dan destek

    Ulusoy’dan destek
    Federasyonu eski başkanı da dün geceki karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. 'ndaki yerini alan Ulusoy, sarı-lacivertlilerin büyük hayal kırıklığı yaşadığı 90 dakikayı tribünden takip etti.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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