Ulusoy’dan destek
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy da dün geceki karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Old Trafford Stadı'ndaki yerini alan Ulusoy, sarı-lacivertlilerin büyük hayal kırıklığı yaşadığı 90 dakikayı tribünden takip etti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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