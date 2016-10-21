 Telegraph’tan olay paylaşım – Fotomaç – 21 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Telegraph’tan olay paylaşım

    Telegraph’tan olay paylaşım
    'nin Manchester United maçında farklı yenik duruma düşmesinin ardından İngilizler Advocaat'ı hedef aldı. lasmanında farklı geriye düşmesinin ardından İngiliz basınından Telegraph olay bir paylaşımda bulundu. Telegraph, Advocaat'ın Louis van Gaal ile Hollanda'da rakip olduğu günlerde çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Dick Advocaat, Louis van Gaal ile çektirdiği fotoğraftan bu yana bu kadar utanılacak duruma düşmemişti" ifadelerini kullandı.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Telegraph’tan olay paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.