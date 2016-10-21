Telegraph’tan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Manchester United maçında farklı yenik duruma düşmesinin ardından İngilizler Advocaat'ı hedef aldı. lasmanında farklı geriye düşmesinin ardından İngiliz basınından Telegraph olay bir paylaşımda bulundu. Telegraph, Advocaat'ın Louis van Gaal ile Hollanda'da rakip olduğu günlerde çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Dick Advocaat, Louis van Gaal ile çektirdiği fotoğraftan bu yana bu kadar utanılacak duruma düşmemişti" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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