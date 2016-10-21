 Sahaya 3 ön libero ile çıktı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Sahaya 3 ön libero ile çıktı

    Sahaya 3 ön libero ile çıktı
    Sarı-lacivertli takımın hocası Advocaat, ManU'ya karşı sahaya 3 ön liberoyla çıktı. Salih ve Ozan'ın sakatlığı sebebiyle orta sahada Neustadter'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı yanlarında ise Mehmet Topal ve Souza'yı oynattı. Geçen yıl maçında hakeme yaptığı hareket nedeniyle aldığı cezayı tamamlayan Volkan Şen de dün forma giydi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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