Sahaya 3 ön libero ile çıktı
Sarı-lacivertli takımın hocası Advocaat, ManU'ya karşı sahaya 3 ön liberoyla çıktı. Salih ve Ozan'ın sakatlığı sebebiyle orta sahada Neustadter'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı yanlarında ise Mehmet Topal ve Souza'yı oynattı. Geçen yıl Braga maçında hakeme yaptığı hareket nedeniyle aldığı cezayı tamamlayan Volkan Şen de dün forma giydi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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