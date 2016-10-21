 RvP ayakta alkışlandı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    RvP ayakta alkışlandı

    RvP ayakta alkışlandı

    ManU eski yıldızına özel hazırlandı. Van Persie baskılı tişört ve atkılar satışa çıkarıldı. Attığı gol sonrası tribünler ayakta alkışladı. Alkışlayanlar arasında Sir Alex Ferguson da vardı.

    'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Manchester'da özel bir ilgiyle karşılandı. United'ın eski yıldızı için maç öncesinde Old Trafford çevresinde Robin van Persie baskılı tişört ve atkılar satışa çıkarıldı. RvP de eski takımına karşı 522 gün sonra Old Trafford'da rakip oldu. Hollandalı yıldız, kariyerinin tek lig şampiyonluğunu yaşadığı United'la en son maçına 17 Mayıs 2015'te 8 yıl oynadığı eski takımı önünde çıkmıştı.

    ÖZEL BESTELİ TEZAHÜRAT
    Manchester United taraftarının özel bir ilgi gösterdiği ve tezahüratlarla karşıladığı Hollandalı yıldıza, karşılaşma esnasında ve bitiminde Old Trafford tribünlerinde kendisi için özel bestelenen tezahürat yapıldı. OLD Trafford'da rakip olarak galibiyet yaşayamayan RvP yine bu şanssızlığını dün gece de kıramadı ama attığı gol sonrası tribünlerde ayakta alkışlandı. VAN Persie 'yi alkışlayanlar arasında Manchester United efsanesi eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un da bulunması dikkatleri çekti.



    BU SEZON 3. KEZ İLK 11'DE
    Son lig maçında 'a karşı bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Robin van Persie, M.United'a karşı da kadrodaki yerini korudu. 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki golcü, bu sezon yine Avrupa Ligi'nde play-off turunda Grasshoppers karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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