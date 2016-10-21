"Pogba, Türkleri hezimete uğrattı"
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3'üncü hafta karşılaşmasında Manchester United'ın Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmesi İngiliz basınıda yer aldı. Özellikle Kırmızı Şeytanların 100 milyon Euro'luk oyuncusu Pogba'nın performansını öven İngilizler, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye de yer ayırdı.
BBC maç sonu, "Pogba'nın yıldızlaştığı maçta Manchester United , Fenerbahçe'yi devirdi" manşetini atarken, İngiliz ekibinin karşılaşmayı çok rahat bir oyun ile kazandığını ve Fenerbahçe'nin çok basit hataları ile 2 penaltı sonucu oyundan koptuğunu belirtti.
The Guardian, Paul Pogba'yı manşetine taşıdı. The Guardian, "Pogba'nın 2 golü Fenerbahçe'yi yıktı" diye yazarken pazar günü Premier Lig'de Chelsea ile oynayacak olan Manchester United'ın dramatik bir sonuç almadan rahat bir oyun ile maçı kazandığını yazdı.
Daily Mail gazetesi, "Pogba 2 tane attı, Old Trafford işi zafer" manşetini attığı maç yazısında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Robin van Persie için ise "Old Trafford'da yine boş geçmedi" diye yazdılar.
Daily Star gazetesi, manşetine Pogba'yı taşırken, "Mourinho'nun adamları Avrupa Ligi'nden zafer ile ayrıldı" manşetini attığı haberinde "Dünya'nın en pahalı oyuncusu Pogba Türkleri hezimete uğrattı" diye yazdı.
Manchester United taraftarının Fenerbahçeli Robin van Persie'yi de özlediğini yazan gazete maçtan sonra özellikle sosyal medya üzerinden Hollandalı için olumlu mesajlar yazıldığını belirtti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:49
- Wiel ile Aatif kesik yedi
Toplam 1
Yorum
Cenk Wiel de kimmiş bizim Şenerimiz var :)
- Yönetim istifa
Toplam 11
Yorum
Yellow Şampiyon olamazsak ne olur ? çok mu önemli diyen bir başkandan daha ne türlü bir başarı bekliyebiliriz ki ? bu lafı söyledikten sonra ne kadar galibiyet yada mağlubiyet al herşey bir lafına bakar
- Yönetim istifa
Toplam 11
Yorum
sabr baskan istifa etmeyecegini acik-secik beyan etti.hic beyhude dellenmeyelim.Yargi süreci bitene kadar basimizda.baskanligi yargi sürecini etkilemek icin koz olarak kullanmak istiyor.satir aralarinda bunu da dile getirdi zaten.benim gibi yapin.kapatin futbolu,basket seyredin.
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