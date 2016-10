BBC maç sonu, "Pogba'nın yıldızlaştığı maçta Manchester United , Fenerbahçe'yi devirdi" manşetini atarken, İngiliz ekibinin karşılaşmayı çok rahat bir oyun ile kazandığını ve Fenerbahçe'nin çok basit hataları ile 2 penaltı sonucu oyundan koptuğunu belirtti.



The Guardian, Paul Pogba'yı manşetine taşıdı. The Guardian, "Pogba'nın 2 golü Fenerbahçe'yi yıktı" diye yazarken pazar günü Premier Lig'de Chelsea ile oynayacak olan Manchester United'ın dramatik bir sonuç almadan rahat bir oyun ile maçı kazandığını yazdı.



Daily Mail gazetesi, "Pogba 2 tane attı, Old Trafford işi zafer" manşetini attığı maç yazısında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Robin van Persie için ise "Old Trafford'da yine boş geçmedi" diye yazdılar.



Daily Star gazetesi, manşetine Pogba'yı taşırken, "Mourinho'nun adamları Avrupa Ligi'nden zafer ile ayrıldı" manşetini attığı haberinde "Dünya'nın en pahalı oyuncusu Pogba Türkleri hezimete uğrattı" diye yazdı.



Manchester United taraftarının Fenerbahçeli Robin van Persie'yi de özlediğini yazan gazete maçtan sonra özellikle sosyal medya üzerinden Hollandalı için olumlu mesajlar yazıldığını belirtti.