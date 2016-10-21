 Paramparça – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Paramparça

    Paramparça

    Gol atmaya niyetsiz ManU, Kjaer’in amatör faulüyle penaltı buldu. Şener de ondan geri kalmadı ikinci kez beyaz noktaya mahkum etti. Dağılan savunmayla, Volkan bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol gördü.

    M.United karşısında beklenmedik bir yenilgi yaşayan F.Bahçe'de inanılmaz savunma hataları dikkat çekti. İlk 30 dakikada İngiliz deviyle başa baş oynayan temsilcimiz, amatörce yaptığı hatalar sonucu soyunma odasına 3-0 geride girdi. ManU'nun hücumda etkisiz kaldığı maçta Kjaer, Mata'ya yaptığı basit faulle rakibin bulamadığı fırsatı penaltı yaptırarak kendi ayaklarıyla sundu. Hemen ardından Şener, Kjaer'den geri kalmadı ve o da yaptırdığı penaltıyla F.Bahçe'nin gardını düşürdü.

    SİMON KJAER MUTSUZ
    Geçen sezon takımın ateşleyicisi olan ve bu yıl yaptığı inanılmaz hatalarla dikkat çeken Simon Kjaer'deki düşüşün perde arkasında, mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediğinin yattığı öğrenildi. Ligde 7 maçta da kalesini gole kapatamayan ve gol yeme yüzdesinde zirvede olan Volkan Demirel ise sadece iki Grasshoppers ve grupta maçında gol yemedi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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