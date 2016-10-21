"Oyuncularımdan açıklama bekliyorum"

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 4-1'lik yenilginin ardından faturayı yine oyuncularına kesti. "Benim konuşmamdan ziyade oyuncularımın kendi aralarında konuşmaları gerekir" diyen Hollandalı çalıştırıcı şunları söyledi: "İlk 30 dakikada maç dengede gitti. Oyun üstünlüğü Manchester Uneted'da idi ama çok fazla pozisyon üretemediler. İki ucuz penaltı ile geriye düştük. Üçüncü golde Pogba harika vursa da topun oraya geliş sürecinde o golü biz hediye ettik. Dördüncü golden sonra zaten maç bizim için bitti.



"TEK İYİ ŞEY VAN PERSIE'NİN GOLÜYDÜ"

Tek iyi bir şey var oda Robin var Persie'nin gol atması. Bazı oyuncularım belki geçen yıl iyi işler, iyi maçlar çıkarmışlar ama bu sene iyi değiller. Onlarla yarın (bugün) bunları konuşacağım. Oyuncularımdan daha fazla şeyler bekliyorum. Grup karşılaşmaları bittiğinde ancak şansımızın ne olduğunu söyleyebilirim. Grup her şeye açık. Burada kaybetmek utanılacak bir şey değil. Ama nasıl oldu bu büyük problem."



"BURADA KAYBETMEK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Gruptan çıkıp çıkamayacakları yönündeki soruya Advocaat, "Bunu söylemek zor. Daha önce ilk sıradaydık şimdi üçüncüyüz. Belki daha iyi olabiliriz, bunu bilemeyiz. İki maçımız var ve hala her şeye açık. Burada kaybetmek utanılacak bir şey değil ancak nasıl olduğu büyük bir problem" cevabını verdi.



Mücadele öncesi kaybedecek bir şeyleri olmadığını dile getiren Advocaat, "Oyuncularımın kalitelerini gösterme fırsatları vardı ama yarın neler olacağını görmek istiyorum. Benim yerime onların konuşacak olması iyi olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.