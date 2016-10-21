 Martin Skrtel’e ıslık – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Martin Skrtel’e ıslık

    Martin Skrtel’e ıslık

    'li taraftarlar, ezeli rakipleri 'da 8 sezon forma giyen Martin Skrtel'i protesto etti.

    Slovak oyuncu, topla her buluştuğunda Old Trafford tribünlerinden ıslık sesi yükseldi. Skrtel, savunmada gayretli göründü ancak hezimete engel olamadı.

    MANU 3-2 YAPTI
    ile Manchester United, Avrupa kupalarında 5'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım da daha önceki 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet alırken, İngiliz ekibi dün elde ettiği 4-1'lik skorla galibiyet sayısında 3-2 öne geçti. ManU, Türk takımlarına karşı ise 15. maçında 8. galibiyetini elde etti (3 beraberlik, 4 mağlubiyet).
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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