Martin Skrtel’e ıslık
Manchester United'li taraftarlar, ezeli rakipleri Liverpool'da 8 sezon forma giyen Martin Skrtel'i protesto etti.
Slovak oyuncu, topla her buluştuğunda Old Trafford tribünlerinden ıslık sesi yükseldi. Skrtel, savunmada gayretli göründü ancak hezimete engel olamadı.
MANU 3-2 YAPTI
Fenerbahçe ile Manchester United, Avrupa kupalarında 5'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım da daha önceki 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet alırken, İngiliz ekibi dün elde ettiği 4-1'lik skorla galibiyet sayısında 3-2 öne geçti. ManU, Türk takımlarına karşı ise 15. maçında 8. galibiyetini elde etti (3 beraberlik, 4 mağlubiyet).
MANU 3-2 YAPTI
Fenerbahçe ile Manchester United, Avrupa kupalarında 5'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım da daha önceki 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet alırken, İngiliz ekibi dün elde ettiği 4-1'lik skorla galibiyet sayısında 3-2 öne geçti. ManU, Türk takımlarına karşı ise 15. maçında 8. galibiyetini elde etti (3 beraberlik, 4 mağlubiyet).
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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