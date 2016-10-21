Kör Şeytan
Fenerbahçe, bir zamanlar tarih yazdığı Old Trafford’dan bu kez ağır bir yenilgi ile ayrıldı. İngilizlerin ‘Kırmızı Şeytanlar’ı Manchester United’dan 4 yiyen Kanarya, Avrupa’da da çakılırken, taraftar yönetimi bir kez daha ‘istifaya’ davet etti.
F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 3'üncü maçında Manchester United'e deplasmanda 4-1 mağlup olarak, grupta ilk yenilgisini aldı. Old Trafford'daki maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk 30 dakika rakibine pozisyon vermedi. Bu dakikada Kjaer'in Mata'ya ceza sahasında kontrolsüz girerek neden olduğu penaltı dengeleri değiştirdi. Pogba'nın 31'deki penaltı golüyle öne geçen İngiliz ekibi, 34'te bu kez Şener'in arkadan Martial'e yaptığı hareketi Fransız hakemin penaltı olarak değerlendirmesi sonucu, Martial ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.
YAĞMUR GİBİ GELDi
Dört dakikada iki farklı geriye düşen Fenerbahçe, 37'de De Souza ile ilk kez gole yaklaştı. De Gea topu kornere çeldi. Devre biterken bir kez daha sahne alan Pogba, tabelayı 3'ledi. İkinci yarı başında Lingard'ın golü skoru 4-0'a getirdi. Emenike'nin girişiyle hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, 83'te bu oyuncunun ortasında Van Persie ile tek sayısını buldu: 4-1. Bu sonuçla F.Bahçe 4 puanda kalarak liderlik koltuğundan indi.
YAĞMUR GİBİ GELDi
Dört dakikada iki farklı geriye düşen Fenerbahçe, 37'de De Souza ile ilk kez gole yaklaştı. De Gea topu kornere çeldi. Devre biterken bir kez daha sahne alan Pogba, tabelayı 3'ledi. İkinci yarı başında Lingard'ın golü skoru 4-0'a getirdi. Emenike'nin girişiyle hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, 83'te bu oyuncunun ortasında Van Persie ile tek sayısını buldu: 4-1. Bu sonuçla F.Bahçe 4 puanda kalarak liderlik koltuğundan indi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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