 Kör Şeytan – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Kör Şeytan

    Kör Şeytan

    , bir zamanlar tarih yazdığı Old Trafford’dan bu kez ağır bir yenilgi ile ayrıldı. İngilizlerin ‘Kırmızı Şeytanlar’ı Manchester United’dan 4 yiyen Kanarya, Avrupa’da da çakılırken, taraftar yönetimi bir kez daha ‘istifaya’ davet etti.

    F.Bahçe, Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 3'üncü maçında Manchester United'e deplasmanda 4-1 mağlup olarak, grupta ilk yenilgisini aldı. Old Trafford'daki maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk 30 dakika rakibine pozisyon vermedi. Bu dakikada Kjaer'in Mata'ya ceza sahasında kontrolsüz girerek neden olduğu penaltı dengeleri değiştirdi. Pogba'nın 31'deki penaltı golüyle öne geçen İngiliz ekibi, 34'te bu kez Şener'in arkadan Martial'e yaptığı hareketi Fransız hakemin penaltı olarak değerlendirmesi sonucu, Martial ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

    YAĞMUR GİBİ GELDi
    Dört dakikada iki farklı geriye düşen , 37'de De Souza ile ilk kez gole yaklaştı. De Gea topu kornere çeldi. Devre biterken bir kez daha sahne alan Pogba, tabelayı 3'ledi. İkinci yarı başında Lingard'ın golü skoru 4-0'a getirdi. Emenike'nin girişiyle hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, 83'te bu oyuncunun ortasında Van Persie ile tek sayısını buldu: 4-1. Bu sonuçla F.Bahçe 4 puanda kalarak liderlik koltuğundan indi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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