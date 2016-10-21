Jose’den 7 değişiklik

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten Liverpool maçının kadrosunda 7 değişiklik yaparak Fenerbahçe'ye karşı puan mücadelesi verdi. İki maçta forma giyen dört isim ise De Gea, Smalling, Bailly ve Pogba oldu. İbrahimoviç ise dün yedek kaldı.