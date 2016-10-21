 Jose’den 7 değişiklik – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Jose’den 7 değişiklik

    Jose’den 7 değişiklik
    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten Liverpool maçının kadrosunda 7 değişiklik yaparak Fenerbahçe'ye karşı puan mücadelesi verdi. İki maçta forma giyen dört isim ise De Gea, Smalling, Bailly ve Pogba oldu. İbrahimoviç ise dün yedek kaldı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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