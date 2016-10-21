 Gol bizi rahatlattı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Gol bizi rahatlattı

    Gol bizi rahatlattı
    MaNU'nun hocası Mourinho ma sonrası şunları söyledi: "F.Bahçe iyi bir defansif planla geldi. Rakibimizin iki stoperinin fizik olarak güçlü olduğunu biliyorduk. Ama birinci golden sonra oyun bizim için açıldı. F.Bahçe iki maçı evinde oynayacak ve fikstür avantajı var."
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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