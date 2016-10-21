Gol bizi rahatlattı
MaNU'nun hocası Mourinho ma sonrası şunları söyledi: "F.Bahçe iyi bir defansif planla geldi. Rakibimizin iki stoperinin fizik olarak güçlü olduğunu biliyorduk. Ama birinci golden sonra oyun bizim için açıldı. F.Bahçe iki maçı evinde oynayacak ve fikstür avantajı var."
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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