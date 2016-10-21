Feyenoord’un gecesi
Fenerbahçe’nin grubundaki diğer maçta Hollanda ekibi, Zorya’ya şans tanımadı: 1-0
Fenerbahçe'nin yer aldığı A Grubu'nda gecenin diğer maçı Hollanda'da oynandı. Zorya'yı konuk eden Feyenoord, rakibini tek golle geçti. Jörgensen'in 55. dakikadaki golüyle sahadan zaferle ayrılan Hollanda ekibi, 6 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı- lacivertliler 4 puanla zirveden 3.'lüğe gerilerken, Manchester United averajla ilk sırayı aldı.Avrupa Ligi'nde gecenin öne çıkan maçlarından biri de Roma ile A.Wien arasında oynandı. Bu karşılaşma 3-3 sona erdi. En farklı galibiyeti ise Shakhtar Donetsk aldı. Gent'i konuk eden Ukrayna ekibi, rakibini 5-0 mağlup etti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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