 Feyenoord’un gecesi – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    ’un gecesi

    Feyenoord’un gecesi

    ’nin grubundaki diğer maçta Hollanda ekibi, Zorya’ya şans tanımadı: 1-0

    'nin yer aldığı A Grubu'nda gecenin diğer maçı Hollanda'da oynandı. Zorya'yı konuk eden Feyenoord, rakibini tek golle geçti. Jörgensen'in 55. dakikadaki golüyle sahadan zaferle ayrılan Hollanda ekibi, 6 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı- lacivertliler 4 puanla zirveden 3.'lüğe gerilerken, Manchester United averajla ilk sırayı aldı.Avrupa Ligi'nde gecenin öne çıkan maçlarından biri de Roma ile A.Wien arasında oynandı. Bu karşılaşma 3-3 sona erdi. En farklı galibiyeti ise Shakhtar Donetsk aldı. Gent'i konuk eden Ukrayna ekibi, rakibini 5-0 mağlup etti.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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