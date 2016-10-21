Fenerbahçe'de durmak yok

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında, dün akşam deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, 4 saatlik süren hava yolculuğun ardından İstanbul'a geldi. Havalimanından Can Bartu Tesisleri'ne geçen kafile, burada aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Saat 17.15'de başlayan antrenman, 45 dakika sürdü.



Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.