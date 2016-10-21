 Fenerbahçe'de durmak yok – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    'de durmak yok

    Fenerbahçe'de durmak yok

    Toto Süper Lig 8. haftasında pazartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında, dün akşam deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, 4 saatlik süren hava yolculuğun ardından İstanbul'a geldi. Havalimanından Can Bartu Tesisleri'ne geçen kafile, burada aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Saat 17.15'de başlayan antrenman, 45 dakika sürdü.

    , Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:49
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