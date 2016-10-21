Fenerbahçe'de durmak yok
Spor Toto Süper Lig 8. haftasında pazartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında, dün akşam deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, 4 saatlik süren hava yolculuğun ardından İstanbul'a geldi. Havalimanından Can Bartu Tesisleri'ne geçen kafile, burada aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Saat 17.15'de başlayan antrenman, 45 dakika sürdü.
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:49
- N’doye derbide formaya yakın
Toplam 3
Yorum
isminiz Evet Trabzon. 3/1- alır
- Yönetim istifa
Toplam 19
Yorum
Ramazan Çelik Bunca yaptığın hizmetler inkar edilemez sayğı duyuyoruz ama artık başkanlığı bırakmalısınız daha fazla üzülmeni istemiyorum
- Ali Şen o isme seslendi
Toplam 7
Yorum
vlkn80 Allahı'm sen büyüksün neolur bir mucize gerçekleştir de SADETTİN SARAN'ın Başkan olmasında vesile ol...!!
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