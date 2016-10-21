Fenerbahçe Barcelona'yı deplasmanda yıktı
Futbolda hüsran yaşayan Fenerbahçe potada Avrupa'yı titretmeye devam ediyor. İspanya deplasmanında Barcelona'yı 73-72'la mağlup eden Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde ikide iki yaptı.
THY Avrupa Ligi'ne Brose Bamberg galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, grubun ikinci maçında İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 73-72 galibiyetiyle sona erdi.
Maçın büyük bölümünü domine eden Obradovic'in ekibi farkı bir ara 8 sayıya çıkardı. Temsilcimiz, Katalan ekibinin son bölümde üst üste üçlüklerine engel olamayınca Barcelona geriden geldi ve maça ortak oldu.
Son 1 dakikaya Fenerbahçe'nin 1 sayı üstünlüğüyle gidilirken, Sarı-lacivertliler son hücumda iyi savunma yaptı ve deplasmandan galibiyetle çıkmayı başardı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Barcelona'dan Tyrese Rice olurken, Fenerbahçe'de Dixon ve Sloukas 15'er sayıyla oynadılar.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:17
- Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler
Toplam 8
Yorum
orkun sosa milanda bekleneni veremedi gönderilmesi gündemde
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 72
Yorum
kerim ofsayt değil aboubakarın önünde rakip oyuncu var zor görünüyor hem seni enterese etmez..
- Almanlar’dan Gomez’e ‘0’ gollü gönderme
Toplam 17
Yorum
ERAYBABA ŞAMPİYONLAR LİĞİ PUANIMIZ 5 OLDU. SÜR EŞEĞİ WOLSBURGA
Fenerbahçe Barcelona'yı deplasmanda yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.