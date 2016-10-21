Fenerbahçe Barcelona'yı deplasmanda yıktı

THY Avrupa Ligi'ne Brose Bamberg galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, grubun ikinci maçında İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 73-72 galibiyetiyle sona erdi.

Maçın büyük bölümünü domine eden Obradovic'in ekibi farkı bir ara 8 sayıya çıkardı. Temsilcimiz, Katalan ekibinin son bölümde üst üste üçlüklerine engel olamayınca Barcelona geriden geldi ve maça ortak oldu.

Son 1 dakikaya Fenerbahçe'nin 1 sayı üstünlüğüyle gidilirken, Sarı-lacivertliler son hücumda iyi savunma yaptı ve deplasmandan galibiyetle çıkmayı başardı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Barcelona'dan Tyrese Rice olurken, Fenerbahçe'de Dixon ve Sloukas 15'er sayıyla oynadılar.