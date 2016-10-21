 Fenerbahçe Barcelona'yı deplasmanda yıktı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    'yı deplasmanda yıktı

    Fenerbahçe Barcelona'yı deplasmanda yıktı

    Futbolda hüsran yaşayan potada Avrupa'yı titretmeye devam ediyor. İspanya deplasmanında 'yı 73-72'la mağlup eden THY Avrupa Ligi'nde ikide iki yaptı.

    THY Avrupa Ligi'ne Brose Bamberg galibiyetiyle başlayan , grubun ikinci maçında İspanyol devi 'ya konuk oldu. Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 73-72 galibiyetiyle sona erdi.

    Maçın büyük bölümünü domine eden Obradovic'in ekibi farkı bir ara 8 sayıya çıkardı. Temsilcimiz, Katalan ekibinin son bölümde üst üste üçlüklerine engel olamayınca Barcelona geriden geldi ve maça ortak oldu.

    Son 1 dakikaya 'nin 1 sayı üstünlüğüyle gidilirken, Sarı-lacivertliler son hücumda iyi savunma yaptı ve deplasmandan galibiyetle çıkmayı başardı.

    Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Barcelona'dan Tyrese Rice olurken, Fenerbahçe'de Dixon ve Sloukas 15'er sayıyla oynadılar.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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