 Emenike tavır yaptı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Emenike tavır yaptı

    Emenike tavır yaptı
    Sarı-lacivertli ekibimizin forveti Emenike, Manchester karşılaşmasına yedek başladı. Nijeryalı maç öncesinde ısınma çalışmaları yapan yedek arkadaşlarına katılmayarak tavır yaptı. Kenarda durup arkadaşlarını izleyen Emenike maçın ikinci yarısında oyuna alındı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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