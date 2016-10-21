 Çıkmak ZOR! – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Çıkmak ZOR!

    Çıkmak ZOR!
    Manchester United, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. (En son 5 Mart 2013'te 'e mağlup oldu). Öte yandan United, F.Bahçe'ye 1-0 yenildiği 1996-97'deki tarihi maçın ardından evinde 106 Avrupa Kupası maçında 73 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 11 kez kaybetti (1'i 'a karşı).
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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