Çıkmak ZOR!
Manchester United, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. (En son 5 Mart 2013'te Real Madrid'e mağlup oldu). Öte yandan United, F.Bahçe'ye 1-0 yenildiği 1996-97'deki tarihi maçın ardından evinde 106 Avrupa Kupası maçında 73 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 11 kez kaybetti (1'i Beşiktaş'a karşı).
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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