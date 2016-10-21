Ali Şen o isme seslendi

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevini Ali Koç'a bırakması gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe taraftarı ve bütün camia, bir kişinin gelip göreve talip olmasını, 'Ben buradayım, merak etmeyin.' demesini bekliyor. Herkesin ve bizim gönlümüzdeki isim AliKoç'tur." dedi.

Şen, Aziz Yıldırım'ın 18 yıllık kulüp başkanlığı döneminin en sıkıntılı günlerini geçirdiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'de kavga ortamının bitmesi gerekiyor." diye konuştu.

Başkanlık görevi için kulübün eski yöneticisi Ali Koç'u işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"Kavgadan kimseye hayır gelmedi. Aziz Yıldırım ve yönetiminin çoğunu tanıyorum. Genç jenerasyon çok iyi Fenerbahçeli, bilgili, kültürlü, tanıdıklarım bu kulübü çok iyi yöneteceklerdir. Bu insanların Fenerbahçelilik arzularını kırmamak lazım. Bu yüzden Aziz Yıldırım'a görev düşüyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı, taraftarlarının karşısında onları incitecek demeç ve görüş vermesin. Fenerbahçe taraftarı, kulübün büyük olmasının en büyük faktörüdür. İyi başkanlar, yöneticiler geldi, sporcular da bu kulübü büyük yaptı. Fenerbahçe Kulübüne uzun yıllar boyunca yöneticiler, ceplerinden para verdi. Gün geldi bu insanlar küçültüldü, hizmetleri görmezlikten gelindi. Anlaşıldı ki Aziz Yıldırım, 18 yıllık süreçteki en zor dönemini yaşıyor. Sezon başında da böyle olacağını anlatmıştım. Tribünler de Aziz Yıldırım'dan koptu. Fenerbahçe taraftarı ve bütün camia, bir kişinin gelip göreve talip olmasını, 'Ben buradayım, merak etmeyin.' demesini bekliyor. Herkesin ve bizim gönlümüzdeki isim AliKoç'tur."

Ali Koç'un iyi bir Fenerbahçeli olduğunu dile getiren tecrübeli spor adamı "Ali Koç'un Fenerbahçeliliğinin tartışılmaz olduğunu gördük. Fenerbahçe Kulübünü Türkiye'nin önemli iş adamlarının yönetmesi benim rüyamdı." diyerek Koç'a desteğini açıkladı.

"İkisi aynı anda aday olamaz"

Kulüpte olağanüstü genel kurul yapılması gerektiğini savunan Şen, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aynı anda başkan adayı çıkmasının yanlış olacağını aktardı.

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü kongrenin her zaman olabileceğini ifade eden Şen, "Fenerbahçe Kulübü bunları yaşadı. Fenerbahçeliler erken kongre sorununu çözer. Kongre olup Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aynı anda aday çıkması doğru olmaz. Zaten bugünkü camia, taraftar değişim istiyor. Aziz Yıldırım artık aday olmamalı." şeklinde görüş belirtti.

"Aziz Yıldırım'ı 'onursal başkan' yapalım"

Ali Şen, Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübüne yaptığı hizmetleri kimsenin unutmaması gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı.

"Fenerbahçe Kulübünde kavganın, gürültünün, olmaması gerekir. Bu krizlerin atlatılması, Fenerbahçelilerin el ele vermesi gerekir. Tribünlerin 'Aziz Yıldırım istifa' demesi Aziz Yıldırım için ağır gelir. Bunu taraftarlar da yapmasın ama Aziz Yıldırım da taraftarı provoke etmesin. Aziz Yıldırım, taraftarın gönlünde olan Ali Koç'la kongrede yan yana gelsin. Ali Koç başkan seçildikten sonra da Aziz Yıldırım yanında olsun. Bütün tribünler bu tabloyu alkışlar. Tüzüğe bir madde de ekleriz ve kulüpte olmayan onursal başkanlık sıfatını da Aziz Yıldırım'a veririz. Yaptığı hizmeti taraftarlar ve tarih unutmaz. Bütün Fenerbahçelilerin kalbinde Aziz Yıldırım'ın yerinin devam etmesini isteyen bir Fenerbahçeli olarak, kavgasız gürültüsüz bu iş halledilmeli."