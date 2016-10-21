Acı veren futbol
Acı olan skor değil... Acı olan bu Manchester’a karşı 48 dakika boyunca bitmiş bir futbol oynamak.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Yasemin kardeşim beni aradı;
"Hocam yazıyı yazalım mı" dedi... Yasemin için o dakikada maç bitmişti. Aslında sadece onun için değil 45. dakikada atılan 3. golden sonra tribünler, televizyon başındakiler, gazetedekiler, saha içindeki oyuncular, teknik direktörler, hakemler kısaca futbolla ilgili kim varsa herkes için bu maç bitmişti.
Acı olan da skor değil zaten, acı olan bu durum...
Zor bir periyoda giren Manchester United, 3. golden sonra Premier Lig'de Chelsea ile yapacağı maçı oynamaya başladı. Hoca ve oyuncuların kafasında bu maç vardı. Karşılaşmayı da bu yüzden antrenman maçına çevirdiler. Bu da acı...
4-0'dan 4-1'e gelen prestij golünü tüm Manchesterlılar alkışladı.
Maç 0-0'ken atılsa alkışlarlar mıydı acaba? İşte bu da acı.
EMENİKE OLMALIYDI
90 dakikayı Manchester United sıfır, Fenerbahçe tek sarı kartla bitirdi; bu da acı... Yani sıfır reaksiyon. Rakip de kartlık faul yapmamış, Fenerbahçe kartlık faul yapmadığı gibi itiraz da etmemiş. Yani isyan da yok... Bu da başka bir acı. İki takımın ligdeki konumları hemen hemen aynı. İkisi de iyi başlamadı. Oyuncuların yüzüne baktığım zaman zaten mağluplar, bu da acı. Teknik olarak diyebiliriz ki 3 ön libero ile çıktı. Kadrom kısıtlı eyvallah ama Manchester'ın savunmasını topsuz koşturacak tek oyuncu Emenike. Özellikle 0-0 giden oyunda ihtiyaç vardı, hoca tercih etmedi. İkinci yarı Fenerbahçe atak oynadı. Bu tamamen Manchester izin verdiği için, kendimizi aldatmayalım. Maç başladığında Mourinho ve Manchester 1 gol istedi, Fenerbahçe 4 gol yedi.
Mourinho ve takımı 4 gol attı demiyorum, Fenerbahçe yedi. Pogba'nın attığı gol muhteşemdi ama kırılgan yüz hatları ve duygularıyla oynayan, adeta penaltı golüyle zaten maçı kaybettiğini düşünen bir takım vardı.
YAPILACAK TEK ŞEY...
Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı tek şey kafasını havaya kaldırmak.
Daha sezon başı, grupta da iddian var ama kolay mı gözüküyor?
Hayır! Zor gözüküyor. Fenerbahçe'nin belki şampiyon olacak ya da Avrupa'da başarılı olacak kadrosu yok ama Fenerbahçe bu kadar kötü takım değil. Şener'in, Hasan Ali'nin, Mehmet Topal'ın, Souza'nın, Van Persie'nin, Emenike'nin aklınıza kim gelirse gelsin hepsinin beyinlerini yıkayıp bir şokla (adını siz koyun bu teknik direktör değişikliği anlamında değil) sol göğüslerindeki amblemin anlamını Türkçe ve İngilizce olarak okumalarında fayda var. Hem teknik heyetin hem de oyuncuların.
Yoksa Manchester United'a ne ilk ne de son kez yenilecektir Fenerbahçe.
Ama bu Manchester'a karşı (4 tane de atsa) 48 dakika boyunca bitmiş bir oyun oynamak acı.
"Hocam yazıyı yazalım mı" dedi... Yasemin için o dakikada maç bitmişti. Aslında sadece onun için değil 45. dakikada atılan 3. golden sonra tribünler, televizyon başındakiler, gazetedekiler, saha içindeki oyuncular, teknik direktörler, hakemler kısaca futbolla ilgili kim varsa herkes için bu maç bitmişti.
Acı olan da skor değil zaten, acı olan bu durum...
Zor bir periyoda giren Manchester United, 3. golden sonra Premier Lig'de Chelsea ile yapacağı maçı oynamaya başladı. Hoca ve oyuncuların kafasında bu maç vardı. Karşılaşmayı da bu yüzden antrenman maçına çevirdiler. Bu da acı...
4-0'dan 4-1'e gelen prestij golünü tüm Manchesterlılar alkışladı.
Maç 0-0'ken atılsa alkışlarlar mıydı acaba? İşte bu da acı.
EMENİKE OLMALIYDI
90 dakikayı Manchester United sıfır, Fenerbahçe tek sarı kartla bitirdi; bu da acı... Yani sıfır reaksiyon. Rakip de kartlık faul yapmamış, Fenerbahçe kartlık faul yapmadığı gibi itiraz da etmemiş. Yani isyan da yok... Bu da başka bir acı. İki takımın ligdeki konumları hemen hemen aynı. İkisi de iyi başlamadı. Oyuncuların yüzüne baktığım zaman zaten mağluplar, bu da acı. Teknik olarak diyebiliriz ki 3 ön libero ile çıktı. Kadrom kısıtlı eyvallah ama Manchester'ın savunmasını topsuz koşturacak tek oyuncu Emenike. Özellikle 0-0 giden oyunda ihtiyaç vardı, hoca tercih etmedi. İkinci yarı Fenerbahçe atak oynadı. Bu tamamen Manchester izin verdiği için, kendimizi aldatmayalım. Maç başladığında Mourinho ve Manchester 1 gol istedi, Fenerbahçe 4 gol yedi.
Mourinho ve takımı 4 gol attı demiyorum, Fenerbahçe yedi. Pogba'nın attığı gol muhteşemdi ama kırılgan yüz hatları ve duygularıyla oynayan, adeta penaltı golüyle zaten maçı kaybettiğini düşünen bir takım vardı.
YAPILACAK TEK ŞEY...
Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı tek şey kafasını havaya kaldırmak.
Daha sezon başı, grupta da iddian var ama kolay mı gözüküyor?
Hayır! Zor gözüküyor. Fenerbahçe'nin belki şampiyon olacak ya da Avrupa'da başarılı olacak kadrosu yok ama Fenerbahçe bu kadar kötü takım değil. Şener'in, Hasan Ali'nin, Mehmet Topal'ın, Souza'nın, Van Persie'nin, Emenike'nin aklınıza kim gelirse gelsin hepsinin beyinlerini yıkayıp bir şokla (adını siz koyun bu teknik direktör değişikliği anlamında değil) sol göğüslerindeki amblemin anlamını Türkçe ve İngilizce olarak okumalarında fayda var. Hem teknik heyetin hem de oyuncuların.
Yoksa Manchester United'a ne ilk ne de son kez yenilecektir Fenerbahçe.
Ama bu Manchester'a karşı (4 tane de atsa) 48 dakika boyunca bitmiş bir oyun oynamak acı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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